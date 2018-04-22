البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الزراعة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، نهائيًا.



وجاءت فلسفة مشروع القانون، أنه يهدف إلى التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة، التي قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائي، وترشيد استخدامات المياه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، لإصدار قرار لتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات دون غيرها.