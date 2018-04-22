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الأحد 22/أبريل/2018 - 12:42 م

«البنا» يشكل لجنة فحص طلبات استيراد وتصدير الأعلاف وخاماتها

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح
dostor.org/2138577

قرر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إعادة تشكيل لجنة الفحص الفني لطلبات استيراد وتصدير الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها وإصدار الموافقات الخاصة بها، برئاسة رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، رئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية، المستشار القانوني للوزارة، رئيس الإدارة المركزية للتصنيع الزراعي بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجن.

وبحسب القرار الوزاري الذي حمل رقم 523 لسنة 2018، تضم اللجنة أيضًا كلًا من مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، مدير عام الإدارة العامة للأعلاف والتغذية بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، فضلًا عن رئيسي قسمي بحوث تغذية الحيوان، وتغذية الدواجن بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، فضلًا عن رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

كما تضم اللجنة أيضًا كلًا من الدكتور حسين سعد سليمان، الدكتور كامل عتمان إبراهيم، الدكتور عبده جاد محمد عبدالله، الدكتور أحمد حسين عبدالمجيد، الدكتور عبدالحكيم سعد عبدالحكيم، الدكتور عبدالمنعم محمد مصطفى، الدكتور محمد نبيل علي أحمد، كأعضاء من ذوي الخبرة، فضلًا عن الدكتور علاء الدين الطحان مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني.

وتختص اللجنة بحسب القرار بفحص طلبات استيراد وتصدير الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والقرارات الوزارية المنظمة لصناعة وتداول الأعلاف ومراقبة جودتها والموافقة على إصدار التصاريح الاستيرادية والتصديرية.

كما تتولى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمراجعة الموقف الوبائي للأعلاف المستوردة ذات الأصل الحيواني، وإصدار ما يفيد خلوها من الأمراض الوبائية، كما يقوم المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بفحص الأعلاف والخامات والمركزات والإضافات المستوردة وتحليلها وإصدار إخطار للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يفيد مطابقة الشحنات من عدمه.


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