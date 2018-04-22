تركيب أجهزة الكشف على المتفجرات بطريق مطار القاهرة

أنهى مسئولو شركة ميناء القاهرة الجوى، تركيب أجهزة الكشف عن المتفجرات بالبوابات الإلكترونية التى يجري بناؤها لفحص السيارات المترددة على المطار.



وصرح مصدر مسئول بالمطار، بأنه تم إجراء تشغيل تجريبى للبوابات الإلكترونية، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا، ضمن خطة وزارة الطيران المدني في رفع كفاءة الأجهزة الأمنية الموجودة بالمطارات.



وكانت السلطات المختصة بمطار القاهرة، قد أعلنت عن تجهيز 4 بوابات إلكترونية لفحص السيارات المترددة على المطار، حيث سيتم تركيب واحدة على طريق العروبة، واثنتين على الطريق الدائرى ومدينة نصر، بالإضافة إلى بوابة أخرى متحركة تستخدم بالتنسيق مع السلطات الأمنية بالمطار.



يذكر أنه تم شراء 200 جهاز "إكس راى" المخصصة للكشف عن المتفجرات والسوائل والمعادن تم التعاقد عليها فى فبراير 2016 بقيمة مالية بلغت حوالى 200 مليون جنيه، فى إطار خطط واستراتيجية وزارة الطيران المدنى بزيادة تأمين مطار القاهرة الدولي.