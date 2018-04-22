«حريات المحامين»: عاش نضال الشعب الفلسطينى

أصدرت لجنة الحريات برئاسة كمال مهنا، عضو مجلس النقابة العامة ومقررها، بيانًا أكدت فيه باسم كل محامي مصر الشرفاء، دعمها لنضال الشعب العربي الفلسطيني العظيم فى كفاحه البطولي ضد العدو الصهيوني المحتل.



وأعلنت اللجنة فى بيانها الصادر اليوم، عن أنها تثمن تضحيات أبناء الشعب الفلسطيني من الشهداء والمصابين باعتبارهم الوقود الحقيقي والوحيد للمقاومة التي باتت السبيل الوحيد لاستعادة الحقوق العربية المسلوبة.



ودعت اللجنة كل شعوب العالم الحر، وكافة المنظمات الحقوقية المستقلة إلى إدانة هذا الكيان المجرم الغاصب الذي يقتل الأطفال والنساء والمدنيين العزل.



واختتم البيان: "عاش نضال الشعب الفلسطيني، وعاشت فلسطين رمز الصمود ووحدة الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج".



وأثنى خالد أبوكريشة، أمين عام النقابة، على بيان لجنة الحريات قائلًا: "بارك الله لأُمَتِنا في أبنائها البررة شهدائها وفرسان الميدان وفرسان الكلمة فالمبادئ والحقوق تسمو وتسترد بنضال هؤلاء الشجعان وبصمودهم، أكثر الله من أمثالكم".

