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فن
الأحد 22/أبريل/2018 - 12:42 م

حنان ترك: لم أكن مشتاقة للتمثيل بعد الاعتزال

حنان ترك
حنان ترك
ياسمين محمود
dostor.org/2138574

شاركت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، في فعاليات مؤتمر الملتقى «الإعلامي العربي» في دورته الخامسة عشرة، صباح اليوم الأحد، الذي ينعقد بالكويت، بمشاركة كوكبة من الإعلاميين فى العالم العربي، بينهم 70 إعلاميًا مصريًا.

وقالت حنان ترك، خلال لقائها مع الإعلامي اللبناني نيشان، بجلسة الثالثة بعنوان «الإعلام والحياة»: «إن أهلها تركوها تخوض تجربة التمثيل دون ضغوط، وإنها لم تكن مشتاقة للتمثيل بعد قرار الاعتزال وهو الأمر الذى فاجأها.

وأضافت أنه يجب على كل إنسان زيارة الطبيب النفسي من آن إلى آخر، مؤكدة أنها انضمت إلى مؤسسة «حياة بلا تدخين» عقب إقلاعها عن السجائر.

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