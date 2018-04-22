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عالم
الأحد 22/أبريل/2018 - 12:41 م

الشرطة الأرمينية تلقي القبض على زعيم الاحتجاجات في يريفان

الشرطة الأرمينية
أش أ
dostor.org/2138573

احتجزت شرطة العاصمة الأرمينية قائد الاحتجاجات في يريفان، البرلماني المعارض نيكولا باشينيان، اليوم الأحد، واستخدمت قنابل صوتية لتفرقة المتظاهرين.

ووفقا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، فقد تم إيقاف موكب المعارضة في منطقة إيربوني بيريفان، حيث أحاطت الشرطة المتظاهرين بطوق أمني، وتم إخراج باشينيان من قلب التجمهر بواسطة عدد من حراس النظام، واستخدمت المواد الخاصة والقنابل الصوتية لتفرقة المتظاهرين.

في البداية احتجزت الشرطة باشينيان الذي قاد الاحتجاجات، وتوجهت سيارات الإسعاف لمكان المواجهات.

وكانت المفاوضات بين رئيس الوزراء الأرميني سيرج سركسيان ونيكولا باشينيان، قد فشلت في وقت سابق من اليوم الأحد، بعد أن استمرت لمدة ثلاث دقائق فقط، أعلن بعدها رئيس الوزراء الأرميني أن تصرفات المعارضة تعد ابتزازا، ونصح بالعودة إلى الطرق القانونية.

من جانبه، أعلن باشينيان أن المظاهرات ستستمر بقوة جديدة، بعد فشل المفاوضات.

يذكر أن مظاهرات الاحتجاج ضد انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء بدأت في 13 أبريل الجاري، بعد أن اتهمت المعارضة الرئيس السابق بسوء إدارة أمور البلاد وتدهور حالتها الاقتصادية، معلنة بدء «الثورة المخملية» في أرمينيا، إلا أن البرلمان الأرميني وافق يوم الثلاثاء الماضي على انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء، وذلك بعد الموافقة على إدخال تعديلات على دستور البلاد، يتحول بموجبها نظام الحكم في أرمينيا إلى النظام البرلماني، حيث يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات أوسع.

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