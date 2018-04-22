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حوادث
الأحد 22/أبريل/2018 - 12:41 م

ضبط عاطلين سرقا «توك توك» بالخليفة

توك توك
توك توك
dostor.org/2138572

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين، متهمين بسرقة سائق توك توك بالإكراه، والاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء، وإحداث إصابته، أثناء توصيلهما من المقطم إلى مسجد السيدة نفيسة، وأثناء سيرهما بطريق الأوتوستراد، اعتديا عليه بالأسلحة، واستوليا على «التوك توك» وفرا هاربين، فتم ضبطهما، وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

وبدأت الواقعة، أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة الخليفة، الحالة الأمنية بطريق الأوتوستراد، أمام المجزر الآلي، حيث استغاث بهم «ناصر ع ا» 30 سنة، سائق، مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى، وقرر بأنه أثناء سيره بالدراجة البخارية «توك توك»، قيادته بالمقطم، حيث استوقفه كل من «حسن م ك» 22 سنة، و«محمد خ م» 21 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في قضية سرقة، وطلبا توصيلهما لمنطقة مسجد السيدة نفيسة.

وأشار السائق، إلي أنه فور وصوله قاما بتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما في محاولة منهما للاستيلاء على الدراجة البخارية قيادته، وأثناء مقاومته لهما أحدثا إصابته، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 2 سلاح أبيض «مطواة» المستخدمان في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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