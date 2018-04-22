إنشاء جراج لوحدة محلية بجهينة في سوهاج

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، حرص المحافظة على دعم احتياجات الوحدات المحلية، كما شدد على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالاهتمام بتنفيذ خطة المحافظة لاستكمال وإنشاء المشروعات الخدمية والتنموية، وتطوير الوحدات المحلية ومتابعة المشروعات المختلفة للانتهاء منها وفقا للمواعيد والجداول الزمنية المحددة.



من جانبه، أوضح حازم أبو الخير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، أنه جار متابعة أعمال إنشاء جراج للوحدة المحلية لقرية عنيبس علي مساحة 375 متر أرض أملاك دولة باعتماد مالي قدره 225 ألف جنيه ضمن اعتماد الخطة الموحدة للعام المالي 20172018، وذلك في إطار تطوير الوحدات المحلية والحفاظ علي سيارات ومعدات الوحدة المحلية بقرية عنيبس.



وجار أعمال المتابعة بصفة دورية للانتهاء من تنفيذ الأعمال في المواعيد المحددة.