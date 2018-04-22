ضبط أحد موظفى الزمالك أمام مجلس الدولة

ألقت قوات الأمن بمجلس الدولة، القبض على أحد موظفى الزمالك، تواجد أمام المجلس، ويحمل لافتات مسيئة، ضد وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبدالعزيز، وتم عرضه على أمين عام المجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وشهد محيط المجلس استنفارًا أمنيًا، قبيل نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التي يطالب بوقف القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة للوصاية على النادي.



وتجمع عدد من مؤيدي المستشار مرتضى منصور، بقاعة المحكمة، ومن المقرر أن تبدأ بعد قليل، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، نظر الطعن الذي يطالب فيه رئيس الزمالك، بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة للوصاية على النادي.



واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس لجنة الوصاية بالمحافظة.



