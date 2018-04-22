اليوم.. «السياحة» تشارك فى افتتاح معرض دبى

تبدأ اليوم، فعاليات معرض سوق السياحة والسفر المقامة بمدينة دبي، والتى تشارك فيها وزارة السياحة بجناح مساحته 423 م 2، بمشاركة عدد كبير من الشركات والفنادق المصرية.



قال عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن مشاركة السياحة المصرية في سوق السياحة والسفر بدبي التي تبدأ فعاليتها اليوم ولمدة 4 أيام بمشاركة أكثر من 2500 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة حول العالم وبحضور متوقع له أكثر من 40 ألف شخص، سيحقق أكبر قدر من الحراك بحجم السياحة العربية الوافدة لمصر، كما أن الأفكار الجديدة والتسويق سيكونان بشكل مختلف هذا العام.



وأشار عبد اللطيف في تصريحات صحفية له اليوم، أن فرصًا واعدة تنتظر مصر في استقطاب عدد كبير من السياحة العربية والخليجية خلال الفترة القادمة، موضحا أن نسبة السياحة العربية في مصر من جملة السياحة الوافدة لا تتعدي 5% تقريبا ويكفى أن نقول إن السياحة العربية صدرت لمصر في 2017 قرابة 2.5 مليون سائح عربي وكان على رأس هذه الدول السعودية بحوالي 670 ألف سائح تليها الأردن 212 ألف سائح، والكويت 177 ألفًا، ولبنان 108 آلاف سائح، والعراق 91 ألف سائح وتونس 52 ألفًا.