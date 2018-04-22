«دومتي» تقر توزيع أرباح العام الماضي على العاملين «فقط»

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الغذائية العربية «دومتى» على مقترح ترحيل أرباح العام الماضى، مع التصديق على اعتماد القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهي في ديسمبر 2017.



واقترح مجلس إدارة الشركة تحويل أرباح 2017 إلى الأرباح المرحَّلة، فيما عدا حصة العاملين.



وصرحت الجمعية لرئيس مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة واعتماد ما تم من عقود خلال 2017، كما ووافقت على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي وإعادة تعين المجلس لمدة 3 سنوات جديدة.