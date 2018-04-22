«مكرم»: إسرائيل تسعى إلى التطبيع مع العرب

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك مساع إسرائيلية لتحسين علاقتها مع الدول العربية على حساب مبادرة السلام العربية والأراضي الفلسطينية، مضيفًا: «مشكلتنا الرئيسية مع إسرائيل في استعادة الأراضي الفلسطينية المحتلة والاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين».



وشدد خلال تصريحات صحفية له، على أنه لا يوافق على التطبيع مع إسرائيل، منوهًا إلى أن السعودية أعلنت أنها لا مانع لديها أن يكون هناك علاقات جيدة مع إسرائيل في بعض القضايا، ووصف المستوطنات الإسرائيلية في القدس بأنها عبث وعمل غير قانوني.