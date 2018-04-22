ماليزيا: سنفحص حسابات «تويتر» الآلية إذا وردت شكاوى

قال وزير الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزي، صالح سعيد كرواك، إن الجهات المعنية بتنظيم الاتصالات ستفحص نشاط الحسابات الآلية على «تويتر» قبل الانتخابات العامة في حال ورود أي شكاوى بشأنها.



وأوردت وكالة «رويترز» للأنباء، الجمعة الماضية، أن حسابات آلية غمرت موقع التدوين المصغر بعشرات الآلاف من الرسائل الموالية للحكومة والمناهضة للمعارضة قبل أسابيع من الانتخابات الماليزية المقررة في التاسع من مايو المقبل.



وقال مكتب تكنولوجيا المعلومات التابع لحزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم إن لا صلة له بتلك الرسائل ولا يعلم من وراءها.



وقال وزير الاتصالات على «تويتر» إن من الممكن استخدام تلك الحسابات الآلية من جانب أي شخص دون معرفة هويته وإن وزارته ستستجيب لأي شكوى.



وأضاف صالح: «لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية ستعمل عن كثب مع مزودي الخدمات مثل تويتر وفيسبوك لدى ورود شكاوى إليها»، فيما لم يشير الوزير إلى تقرير الوكالة العالمية.



وتسمح «تويتر» بفتح حسابات آلية وفق قيود، وفي فبراير قال الموقع الاجتماعي إنها لن تسمح للأشخاص بنشر رسائل متطابقة من حسابات مختلفة.

