تجديد حبس 5 باكستانيين في «تهريب شحنة هيروين» بالبحر الأحمر

قرر المستشار باسم جابر اليظى، رئيس محكمة الغردقة الجزئية، تجديد حبس 5 باكستانيين الجنسية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتهريب طن و350 كيلو هيروين مخدر على متن مركب إيرانية، بالقرب من سواحل مدينة سفاجا.



وتعود تفاصيل الواقعة، عندما ورودت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد، برئاسة العقيد مروان العيسوى، بجلب مجموعة من المهربين بجلب كمية كبيرة من الهيروين عبر مياه البحر الأحمر، فتم عرض المعلومات على اللواء أحمد عمر، مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، واللواء زكريا الغمري، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث أمرا بإعداد الأكمنة اللازمة عقب اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المتهمين.



وعقب إعداد الأكمنة اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية، تم تشكيل فريق من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بإشراف اللواء ماجد السمرى وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد وائل الزهار وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد إيهاب خالد فتح الباب، والمقدم محمد الضبع والرائد ياسر صقر، والرائد علاء حجاج، والرائد حازم الشيخ، وبالتنسيق مع القوات البحرية.



وتمكن ضباط الإدارة العامة من ضبط مركب إيرانية على بعد 40 ميلًا بحريًا داخل المياه الإقليمية المصرية، تقل طن و350 كيلو هيروين، تقدر بمبلغ 10 مليارات جنيه بحد وصف الخبراء الأمنيون، وعلى متنها 5 أشخاص باكستانيين الجنسية تم ضبطهم جميعا والكمية المهربة بعد تبادل إطلاق النيران مع القوات.