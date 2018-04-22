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الأحد 22/أبريل/2018 - 11:38 ص

سلاح الجو السوري والروسي يقصفان مواقع المسلحين جنوب دمشق

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2138430

قصف سلاح الجو السوري والروسي، اليوم الأحد، بعشرات الغارات أحياء مخيم اليرموك والحجر الأسود والتضامن جنوب العاصمة دمشق وسط اشتباكات هي الأعنف منذ بدء الحملة قبل ثلاثة أيام.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ»: «شنت الطائرات الحربية عشرات الغارات منذ منتصف ليل أمس وصباح اليوم الأحد، على مواقع المسلحين في أحياء مخيم اليرموك والحجر الأسود والتضامن».

وأضافت أن اشتباكات عنيفة جدًا تجري بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة بالقرب من بلدية اليرموك في مخيم فلسطين، وسط رمايات مدفعية وصاروخية وجوية مكثفة ينفذها الجيش على نقاط المسلحين في محاور القدم والحجر الأسود ودوار فلسطين جنوب العاصمة.

وحسب المصادر، قصفت مدفعية الجيش وراجمات الصواريخ مئات القذائف المدفعية والصاروخية.

وبدأت القوات الحكومية مساء يوم الخميس الماضي، عملية عسكرية للسيطرة على أحياء التضامن والحجر الأسود ومخيم اليرموك الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإرهابي «داعش»، وجبهة النصرة وفصائل أخرى من المعارضة السورية.

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