القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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اقتصاد
الأحد 22/أبريل/2018 - 11:38 ص

«دايس» تحصل على موافقة بإضافة نشاط تجهيز الأقمشة والغزول

شركة دايس للملابس
شركة دايس للملابس الجاهزة
اكرم عمران
dostor.org/2138429

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي لشركة دايس للملابس الجاهزة والموافقة على إضافة نشاط وتجهيز الأقمشة والغزول على مختلف أنواعها.

كانت الجمعية غير العادية للشركة أقرت تعديل المادة 3 من النظام الأساسي.

وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لدايس خلال 2017، تحولها للربحية بواقع 178.4 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 137.6 مليون جنيه في 2016.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.2 مليار جنيه، مقابل 721.6 مليون جنيه في 2016 بزيادة قدرها 72%.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحا بنحو 173.9 مليون جنيه خلال 2017، مقابل خسائر تبلغ 113.2 مليون جنيه في 2016.

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