ملكات جمال العالم يشاركن في حملة تحيا مصر لفيروس «C»

تستمر فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2018، برئاسة دكتورة آمال رزق، حيث بدأت بمدينة الإسكندرية ثم زارت أهرامات الجيزة، ومنها لإحدى القرى السياحية بمرسى علم لخوض عدد من مراحل المسابقة هناك والتي بدأت بعرض ملابس السباحة، وأقيم بعدها حفل "Eco Drees" وهي أهم مراحل المسابقة حيث تصنع كل ملكة من المشاركات فستان من مخلفات البيئة وعرضه أمام لجنة التحكيم.



وقالت دكتورة أمال رزق،:انتقلن الملكات إلى مدينة الأقصر لزيارة عدد من الأماكن الأثرية، وشاركن في حملة صندوق تحيا مصر لفيروس "C" والتقطن عددًا من الصور التذكارية بطريق الكباش، حاملات أعلام مصر.



جدير بالذكر أن 68 ملكة يسافرن إلى العين السخنة والتي سيقام بها فعاليات "Talent Show" لعرض مواهبهن على المسرح أمام لجنة التحكيم، غدًا الإثنين بفندق جراند أوشن، ثم يعدن للقاهرة للإستعداد لحفل الختام والمقرر إقامته، يوم الجمعة 27 ابريل الجاري بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.