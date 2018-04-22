تأجيل دعوى وقف الكتاب الدوري لنقابة العلوم الصحية

أجلت الدائرة الحادية عشر بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بوقف الكتاب الدوري رقم ٥٠٦ لسنة ٢٠١٧، لجلسة 4 سبتمبر المقبل.



واختصمت الدعوى- المقامة من أحمد السيد عبد المقصود النقيب العام لنقابة العلوم الصحية، وحملت الرقم ٦٦٢٣١ لسنة ٧١ قضائية- كلا من، وزيري الصحة والتعليم العالي والبحث العلمى بصفتيهما.



وقالت الدعوى إن "عبد المقصود" النقيب العام لنقابة العلوم الصحية- الممثلة للفنيين الصحيين داخل مصر- فؤجئ بصدور قرار من وزيرى الصحة والتعليم العالي رقم ٥٠٦ لسنة ٢٠١٧، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المعاهد الفنية الصحية، والقرار الوزارى رقم ٣٧٨ لسنة ٢٠١٧، مطالبا بوقفهما.