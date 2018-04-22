بدء إنتاج الغاز من آخر آبار المرحلة الأولى بحقل ظهر

علمت "الدستور"، أن شركة إينى الإيطالية بدأت، اليوم الأحد، إنتاج الغاز من آخر آبار المرحلة الأولى م نحقل "ظهر"، وأعطت إينى والشركات العاملة بالحقل لجميع العاملين بالموقع إجازة لمدة يوم عدا المختصين، في أثناء بدء الإنتاج وربطه على الشبكة القومية، تمهيدا لافتتاحها غدا مع مفوضى الاتحاد الأوروبى للطاقة بمنطقة بورسعيد.



ويصل إنتاج المرحلة الأولى من حقل "ظهر" إلى نحو 750 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وذلك خلال مايو المقبل.



وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، "إيجاس"، أن شركة إينى الإيطالية ستبدأ فعليا فى المرحلة الثانية لـ"ظهر"، خلال منتصف مايو المقبل، إذ كان من المقرر البدء فى المرحلة الثانية خلال أغسطس المقبل، إلا إن وزارة البترول بالتعاون مع إينى والشركاء الأجانب استطاعوا الانتهاء من المرحلة الأولى قبل موعدها بأشهر، لسرعة وضعها على خريطة الإنتاج وزيادة إنتاج الغاز للمساهمة فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة.



وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية لحقل "ظهر"، قبل نهاية العام الجارى 2018، التى كان من المقرر لها خلال 2019.



ويبلغ إنتاج مصر الحالى من الغاز الطبيعى نحو 5.5 مليار قدم مكعب، شاملة جزء من إنتاج المرحلة الأولى من "ظهر"، وتستهلك مصر نحو 6.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا للمصانع ومحطات الكهرباء والمنازل.



كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، صرح لـ"الدستور"، بأن إنتاج حقل "ظهر" من الغاز الطبيعى سيرتفع بنهاية عام 2018 إلى 1.7 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، ويصل الإنتاج إلى ذروته باكتمال مراحل المشروع فى أوائل عام 2019 إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، طبقًا لتوجه الوزارة بتعجيل الانتهاء من المشروع.



كانت شركة إينى الإيطالية أعلنت عن كشف حقل ظهر فى 30 أغسطس 2015، فى منطقة امتياز شروق بالبحر المتوسط على مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع، وتقدر احتياطات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز.