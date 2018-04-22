جنايات المنيا تنظر طعن النيابة على إخلاء سبيل 6 متهمين من الإخوان

تنظر الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنيا، إخلاء سبيل 6 متهمين بالتظاهر والانتماء إلى جماعة الإخوان.



كانت محكمة جنح مستأنف المنيا، قضت مساء أمس، بإخلاء سبيل المتهمين بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه، لكلٍ منهما، وطعنت النيابة العامة على إخلاء القرار.



يذكر أن أجهزة الأمن كانت قد ألقت القبض على المتهمين الستة في قترت متفاوتة، بتهمة التحريض على التظاهر، ومحاولة التحريض على مقاطعة انتخابات الرئاسة الأخيرة.



وأسندت إليهم النيابة العامة للمتهمين تهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان، والتحريض على العنف، وإثارة الشغب، والدعوة للتظاهر ضد مؤسسات الدولة.