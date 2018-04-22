ضبط 100 طن مخللات مجهولة المصدر بمصنع غير مرخص بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، حملة للتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها، وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتاجرين في المدعمة والفاسدة والمنتهية الصلاحية.



وأسفرت الحملة عن ضبط «حسن ع. ح.»، صاحب مصنع مخللات بقرية التاسعة بذور التابعة لمركز أبو المطامير؛ لإدارته المصنع دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات؛ حيث تم ضبط كمية 100 طن مخللات مختلفة الأنواع.



وضبط «محمد م. م.»، لقيامه بتجميع أسطوانات بوتاجاز منزلية سعة 12.5، على أحد الأرصفة؛ لإعادة بيعها بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة؛ حيث تم ضبط 70 أسطوانة بوتاجاز، و«إسلام ن. ع.»، تاجر تمويني، وصاحب محل بقالة تموينى كائن بمدينة إيتاى البارود؛ لاستلامه كميات من اللحوم والدواجن المجمدة الخاصة بوزارة التموين والمخصصة للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية، والتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمراجعة الفواتير والسجلات تبين استيلائه وتصرفه في 550 كيلو دواجن مجمدة و200 كيلو لحوم مجمدة.



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على «مجدى ش. م.»، المدير المسؤول عن مخزن أدوات كهربائية دون ترخيص، بمدينة وادى النطرون؛ لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازة أدوات كهربائية مجهولة المصدر دون فواتير دالة على مصدرها، و«محمد خ. ا.»، المسؤول عن صيدلية دون ترخيص، ملك الدكتور «كريم ح. ك.» بمدينة بدر؛ وضبط 641 أدوية بشرية مختلفة الأنواع.



وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.