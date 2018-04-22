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الأحد 22/أبريل/2018 - 11:33 ص

ألمانيا: لجنة تقصى حقائق حول حالة فساد بمكتب شئون اللاجئين

هورست زيهوفر
هورست زيهوفر
dostor.org/2138420

يعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة، في ظل الاشتباه في حالة فساد بالمكتب الاتحادي للهجرة وشئون اللاجئين.

ومن شأن هذه اللجنة أن تفحص إذا ما كانت هناك أوجه قصور تنظيمية في المكتب في صورة سوء تصرف لفرادي الأشخاص أم لا.

وقال زيهوفر، في تصريحات خاصة لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية اليوم الأحد، إنه من الممكن أن يكون قاض سابق رفيع المستوى أو المجلس الأعلى للمحاسبات على رأس هذه اللجنة.

يذكر أنه تم الإعلان يوم الجمعة الماضي أنه يشتبه أن المديرة السابقة لفرع المكتب في ولاية بريمن منحت حق اللجوء في 1200 حالة على الأقل في الفترة بين عامي 2013 و2016 على الرغم من أن الشروط لم تكن مستوفاة.

ويجري الادعاء العام حاليًا تحقيقات ضد السيدة وخمسة متهمين آخرين بتهمة الرشوة.

وشدد "زيهوفر" على ضرورة استيضاح الأمر من جانب الشرطة والقضاء، واستدرك قائلا: "ولكنه شأن الحكومة الاتحادية أن تضمن الالتزام بالقانون والنظام في إجراءات اللجوء، بحيث لا تحدث أي أخطاء محتملة في الحاضر والمستقبل".

وأشار إلى أنه يمكن للسياسيين المحليين التوجه إليه مباشرة عند ملاحظة أي تناقضات في إجراءات اللجوء، وقال: "كل عمدة ومجلس ولاية وكل هيئة لشئون الأجانب لديها معلومات عن تناقضات في إجراءات اللجوء، يمكنها إرسالها إلى برلين لوزير الداخلية الاتحادى".

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