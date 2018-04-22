البورصة: 84% نسبة تقدم الأعمال فى مشروع «كيما 2»

قالت إدارة البورصة، إن نسبة تقدم الأعمال فى مشروع "كيما2" لإنتاج الأمونيا واليوريا التابع لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" وصلت إلى 84 %.



كانت الشركة قد أعلنت في فبراير الماضي عن إنجاز مشروع "كيما 2" لإنتاج الأمونيا واليوريا بنسبة 83%.



وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 11.5 مليار جنيه، وتقوم شركة "تكنيومينت" الإيطالية بتنفيذه.



وكانت الشركة تستهدف الوصول لنسبة إتمام 60% بنهاية العام المالي الحالي، على أن ينتهي المشروع بالكامل خلال 20 شهرا.



يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحا بلغت 57.6 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 257.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.



وفي ديسمبر الماضي، وافق مجلس إدارة كيما على عقد التمويل الثاني لمشروع مصانع الشركة للعمل بالغاز الطبيعي.



وقالت الشركة إنه من المقرر بدء تشغيل التعاقد الثابت مع شركة تكنيمونت في يناير 2019.



كانت المؤشرات المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، أظهرت خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، لتبلغ 57.6 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 257.4 مليون جنيه بالفترة المقارن من 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 3.16 مليار جنيه، موزعة على 632.95 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد.