أزمة في «بالحجم العائلي» وانتداب لجنة لمشاهدة الحلقة الأولى

حالة من التذمر أصابت الفنان يحيى الفخراني عقب الإعلان عن البرومو الأول لمسلسل «بالحجم العائلي» والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، خاصة مع تأخر إنجاز عمليات التصوير، وهو ما سيجعل أسرة المسلسل تستمر في التصوير حتى منتصف شهر رمضان المقبل.



مصادر من داخل العمل، أكدت أن ثمة أزمة نشبت بين يحيى الفخراني والمخرجة هالة خليل، خاصة مع عدم التزام الأخيرة بالجدول الزمني المحدد للتصوير، حيث لم تنجز المخرجة سوى 8 ساعات تصوير فقط أى بمعدل 40% من ساعات التصوير الكاملة للعمل جميعها بمنطقة مرسى علم التي تشهد تصوير المسلسل حاليًا في إحدى القرى السياحية.



وأضافت المصادر أن «الفخراني» طلب من خليل رفع معدلات التصوير إلى 16 ساعة يوميًا لانجاز العمل رغم إصابته بالإرهاق خاصة مع تشديدات الرقابة على تسلم الحلقات العشر الأولى من العمل قبل حلول شهر رمضان، وهو مادفع المنتج إلى مخاطبة الرقابة على المصنفات الفنية لإرسال لجنة لمشاهدة الحلقات بعد مونتاجها في موقع التصوير من خلال المخرج سعد هنداوي الذي أسندت له مهام وحدة التصوير الثانية وعمليات المونتاج، وذلك بدلًا من إرسالها إلى جهاز الرقابة لإجازتها قبل تسليمها إلى القنوات العارضة للعمل.



ومن المقرر أن تنتهى «خليل» من مشاهد مرسى علم بالكامل هذا الأسبوع لتبدأ بعدها تصوير المسلسل بشوارع القاهرة، حيث اشترط يحيى الفخرانى عدم التنقل بين القاهرة ومرسى علم لتصوير المشاهد.

