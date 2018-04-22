الجيش اليمنى يُكبد الحوثيين خسائر فادحة بشمال صعدة

كبّد الجيش الوطني اليمني، مدعومًا بطائرات التحالف العربي الذى تقوده السعودية، الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في المقاتلين والمعدات؛ وذلك في محور علب شمال محافظة صعدة شمالي البلاد.



وأشارت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الأحد، إلى أن القوات اليمنية مشطت أيضًا العديد من المناطق المشرفة على مدينة باقم شمال صعدة.



يشار إلى أن القوات الشرعية اليمنية سيطرت على جبال العر ومسعودة في البيضاء، كما صدت القوات هجومًا للميليشيات الحوثية في جبهة الأجردي بمديرية الزاهر بالمحافظة، بعد أن حاولت التسلل إلى مواقع الجيش والمقاومة في الحميقان التابعة للمديرية.



واستهدف طيران التحالف تعزيزات للحوثيين في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، وسيطرت القوات الشرعية ناريًا على منطقة بيت حميم جنوب شرق تعز.

