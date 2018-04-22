ننشر مواعيد امتحانات «البوكليت» لمبادرة «عايزين نتعلم» بالجيزة

أكد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، أن مديرية التربية والتعليم ستقيم امتحان تجريبى بنظام "البوكليت" يوم الأربعاء 2 مايو فى اللغة العربية والخميس 3 مايو فى اللغة الإنجليزية والسبت 5 مايو فى اللغة الأجنبية الثانية والأحد 6 مايو فى الفيزياء والتاريخ والاثنين 7 مايو فى الكيمياء والجغرافيا والثلاثاء 8 مايو فى الأحياء والجبر وعلم النفس والأربعاء 9 مايو فى الجيولوجيا والتفاضل والفلسفة والخميس 10 مايو فى الديناميكا والإستاتيكا.



وحث "الدالي"، الطلاب الراغبين فى دخول الامتحان بتسجيل أسمائهم سواء بمدرسة السعيدية الثانوية أو دار مناسبات مركز ومدينة البدرشين حتى 29 إبريل الجارى.



كانت محافظة الجيزة أطلقت مبادرة "عايزين نتعلم " والتى تنفذها بالتعاون مع مؤسسة الحاجة حفيظة النوواى للخدمات الاجتماعية وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالجيزة والتي حققت نجاحًا كبيرًا ومردودًا إيجابيًا بين طلاب الثانوية العامة والمستمرة حاليًا حتى نهاية شهر إبريل الجاري.