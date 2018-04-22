المفتى يشارك بمؤتمر دولى حول تدريس التربية الإسلامية

غادر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، القاهرة، اليوم الأحد، إلى الجزائر للمشاركة في مؤتمر دولي بعنوان «تدريس التربية الإسلامية في المؤسسات الرسمية… نحو فاعلية في ظل التحولات العالمية»، والمقرر عقده تحت رعاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2018.



ومن المقرر أن يلقي مفتي الجمهورية كلمة خلال المؤتمر الذي ينظمه المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، ويناقش عددًا من القضايا المحورية ذات العلاقة بتطوير التعليم الديني وتفعيل أدواره في ترسيخ قيم الحوار والتعايش والتماسك المجتمعي، وتعزيز إسهامات المدارس القرآنية والتربية الإسلامية والتعليم الديني، باعتبارها حواضن حامية للهوية الإسلامية، في معالجة القضايا المجتمعية.



وسيتناول المؤتمر مناقشة عدة قضايا تخص معوقات تدريس التربية الإسلامية وآفاق تطويرها وسبل التجديد والإصلاح في التربية الدينية، وكذا التربية الإسلامية والمنهج.

