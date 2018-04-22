القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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اقتصاد
الأحد 22/أبريل/2018 - 11:27 ص

«الرقابة المالية» تراجع نموذج زيادة رأس مال «عتاقه» قبل إقراره

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
اكرم عمران
dostor.org/2138411

أودعت شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة" نموذج إفصاح زيادة رأس المال من 150 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، ممولًا من أرباح العام الماضى لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت الهيئة، إنه جارٍ فحص تقرير الإفصاح والمستندات المرفقة.

يُذكر أن مجلس إدارة "عتاقة" وافق على زيادة رأس المال من 150 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، عبر أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي.

وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة توزيع أسهم مجانية على المساهمين عن 2017.

كانت القوائم المالية للشركة أظهرت خلال 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 100% إلى 169.2 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 84.46 مليون جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 150 مليون جنيه، موزعًا على 30 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

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