خالد مرتجى يلبي دعوة صلاح للقاء ليفربول وروما ببطولة أوروبا

غادر المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مصر، عبر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، متوجها إلى إنجلترا؛ لحضور مباراة ليفربول وروما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا بدعوة من محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الانجليزى، والذى تربطهما علاقة صداقة.



ومن المقرر أن يستضيف "ليفربول"، "روما"- مساء الثلاثاء- على استاد أنفيلد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وغادر مرتجى على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى مطار هيثرو بلندن، حيث تم إنهاء إجراءاته بصالة الخدمة المميزة مقابل رسوم مالية، وحرص العديد من الركاب والعاملين على التقاط الصور التذكارية معه.