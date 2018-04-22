القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
مصر
الأحد 22/أبريل/2018 - 11:27 ص

خالد مرتجى يلبي دعوة صلاح للقاء ليفربول وروما ببطولة أوروبا

خالد مرتجى
خالد مرتجى
محمود السعدى
dostor.org/2138410

غادر المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مصر، عبر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، متوجها إلى إنجلترا؛ لحضور مباراة ليفربول وروما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا بدعوة من محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الانجليزى، والذى تربطهما علاقة صداقة.

ومن المقرر أن يستضيف "ليفربول"، "روما"- مساء الثلاثاء- على استاد أنفيلد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغادر مرتجى على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى مطار هيثرو بلندن، حيث تم إنهاء إجراءاته بصالة الخدمة المميزة مقابل رسوم مالية، وحرص العديد من الركاب والعاملين على التقاط الصور التذكارية معه.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 21 ساعة

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة

منذ حوالي 22 ساعة

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام

منذ 3 أيام

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟

منذ 4 أيام

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها

منذ 5 أيام

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36

منذ أقل من شهر

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

الآن

«الصناعات الغذائية»: لا نية لرفع أسعار السجائر الفترة المقبلة

وفاة أكبر معمرة فى العالم باليابان عن 117 عامًا

«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 26

أسعار الذهب اليوم.. و«عيار 21» يُسجل 658 جنيهًا

الأكثر قراءة

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

مايكل أوين يشيد بمحمد صلاح

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

ألبومات الصور

جيجى حديد.. الوجه الدعائى لمجلة «فوج» اليابانية

فى ذكراه.. كيف عاش «جاهين» طفولته فى شوارع شبرا؟

محافظ الوادي الجديد يحذر من تخزين القمامة بمصنع تدوير المخلفات

صورة اليوم.. رزقى ورزقك على الله

نجم الساعة

كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

الأكثر قراءة

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

مايكل أوين يشيد بمحمد صلاح

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

كشكول

أبو بكر الجندي: لا ندعي بأن الجهاز الإداري للدولة في أحسن حالاته

الخشت: جامعة القاهرة بتخرج رواد أعمال مش موظفين

مفتي الجمهورية يغادر إلى الجزائر للمشاركة في مؤتمر دولي حول "تدريس التربية الإسلامية في المؤسسات الرسمية"

"البحوث الإسلامية" يطلق حملة موسعة في جميع محافظات ومدن الجمهورية للتوعية بخطورة لعبة "الحوت الأزرق"

مدير إدارة المعادي تنفي تسريب امتحانات التربية الدينية

الأمصار

«داعش» يعلن مسؤوليته عن انفجار كابول

الاحتلال يساوم فلسطين بجثمان «البطش»

أبرز عناوين الصحف الليبية

وزير الاستخبارات الإسرائيلي يهدد حماس

مصر.. مفتي الجمهورية يشارك في مؤتمر بالجزائر

منوعات

فلكى كويتى: 17 مايو المقبل غرة شهر رمضان

مايكل أوين يشيد بمحمد صلاح

«جوجل» يحتفل بيوم الأرض

ولاد الكار

اليوم.. معرض للمنتجات الزراعية بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك