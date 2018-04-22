استكمال تصوير المشاهد الداخلية بـ«الرحلة 710» بأحد الفنادق

يواصل صناع مسلسل «الرحلة 710» تصوير مشاهد العمل علي قدم وساق استعدادًا لطرحه في موسم دراما رمضان لهذا العام.



وينتقل كل من حنان مطاوع، مي سليم، ووليد فواز لتصوير بعض المشاهد الداخلية اليوم، بأحد الفنادق الكبرى ويستمر التصوير حتى الساعات الأولى من صباح غدًا الإثنين.



ويستكمل أبطال العمل تصوير المشاهد الداخلية، يوم الثلاثاء حيث ينتقلوا إلى أحد الأتيليهات بالقاهرة، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي يعتمد علي البطولة الجماعية يتحدث عن مجموعة من القضايا المهمة ويركز على جانب العلاقات الإنسانية.



ويشارك في بطولة «الرحلة 710» مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم باسل الخياط، حنان مطاوع، ريهام عبدالغفور، إسلام جمال، محمد مهران وكوكبة من النجوم، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج حسام علي.





