القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
فن
الأحد 22/أبريل/2018 - 11:25 ص

جيمس كاميرون: «أفاتار» يشبه «العراب» الأمريكي

المخرج الكندي جيمس
المخرج الكندي جيمس كاميرون
أش أ
dostor.org/2138405

شبّه المخرج الكندي جيمس كاميرون فيلمه "أفاتار" بعمل فني آخر هو فيلم "العراب" الأمريكي الشهير الذي يتكون من ثلاثة أجزاء، وأكد أن الفيلم يمثل ملحمة عائلية، مشيرا إلى أنه أصبح مفتونًا بفكرة هذا العمل الفني.

جاء ذلك خلال لقاء "كاميرون" بالصحفيين أثناء الترويج لحلقات عن تاريخ الخيال العلمي في الأفلام، حسبما ذكر موقع صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وقال المخرج الكندي إنه يأمل في أن يصنع أربعة أجزاء من فيلم الخيال العلمي"أفاتار" الذي صدر عام 2009 وحقق نجاحًا كبيرًا وإيرادات ضخمة، مضيفًا أنه جار حاليًا التحضير للجزءين الثاني والثالث من العمل الفني.

ولفت مخرج فيلم "تيتانيك" إلى أن الثاني والثالث إذا حصدا نجاحًا فإنه سيصور الجزءين الرابع والخامس من الفيلم اللذين بدأ كتابتهما بالفعل.

وسيتم طرح الجزء الثاني من فيلم "أفاتار" بدور السينما في ديسمبر 2020.

موضوعات متعلقة

فيلم الأكشن والجريمة Den of Thieves في دور العرض المصرية

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»

منذ 4 أيام

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة

منذ 6 أيام

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة

منذ اسبوع

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ أقل من شهر

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ أقل من شهر

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

الآن

«الصناعات الغذائية»: لا نية لرفع أسعار السجائر الفترة المقبلة

وفاة أكبر معمرة فى العالم باليابان عن 117 عامًا

«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 26

أسعار الذهب اليوم.. و«عيار 21» يُسجل 658 جنيهًا

الأكثر قراءة

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

مايكل أوين يشيد بمحمد صلاح

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

ألبومات الصور

جيجى حديد.. الوجه الدعائى لمجلة «فوج» اليابانية

فى ذكراه.. كيف عاش «جاهين» طفولته فى شوارع شبرا؟

محافظ الوادي الجديد يحذر من تخزين القمامة بمصنع تدوير المخلفات

صورة اليوم.. رزقى ورزقك على الله

نجم الساعة

كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

الأكثر قراءة

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

مايكل أوين يشيد بمحمد صلاح

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

كشكول

أبو بكر الجندي: لا ندعي بأن الجهاز الإداري للدولة في أحسن حالاته

الخشت: جامعة القاهرة بتخرج رواد أعمال مش موظفين

مفتي الجمهورية يغادر إلى الجزائر للمشاركة في مؤتمر دولي حول "تدريس التربية الإسلامية في المؤسسات الرسمية"

"البحوث الإسلامية" يطلق حملة موسعة في جميع محافظات ومدن الجمهورية للتوعية بخطورة لعبة "الحوت الأزرق"

مدير إدارة المعادي تنفي تسريب امتحانات التربية الدينية

الأمصار

«داعش» يعلن مسؤوليته عن انفجار كابول

الاحتلال يساوم فلسطين بجثمان «البطش»

أبرز عناوين الصحف الليبية

وزير الاستخبارات الإسرائيلي يهدد حماس

مصر.. مفتي الجمهورية يشارك في مؤتمر بالجزائر

منوعات

فلكى كويتى: 17 مايو المقبل غرة شهر رمضان

مايكل أوين يشيد بمحمد صلاح

«جوجل» يحتفل بيوم الأرض

ولاد الكار

اليوم.. معرض للمنتجات الزراعية بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك