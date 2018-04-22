جيمس كاميرون: «أفاتار» يشبه «العراب» الأمريكي

شبّه المخرج الكندي جيمس كاميرون فيلمه "أفاتار" بعمل فني آخر هو فيلم "العراب" الأمريكي الشهير الذي يتكون من ثلاثة أجزاء، وأكد أن الفيلم يمثل ملحمة عائلية، مشيرا إلى أنه أصبح مفتونًا بفكرة هذا العمل الفني.



جاء ذلك خلال لقاء "كاميرون" بالصحفيين أثناء الترويج لحلقات عن تاريخ الخيال العلمي في الأفلام، حسبما ذكر موقع صحيفة "تليجراف" البريطانية.



وقال المخرج الكندي إنه يأمل في أن يصنع أربعة أجزاء من فيلم الخيال العلمي"أفاتار" الذي صدر عام 2009 وحقق نجاحًا كبيرًا وإيرادات ضخمة، مضيفًا أنه جار حاليًا التحضير للجزءين الثاني والثالث من العمل الفني.



ولفت مخرج فيلم "تيتانيك" إلى أن الثاني والثالث إذا حصدا نجاحًا فإنه سيصور الجزءين الرابع والخامس من الفيلم اللذين بدأ كتابتهما بالفعل.



وسيتم طرح الجزء الثاني من فيلم "أفاتار" بدور السينما في ديسمبر 2020.

