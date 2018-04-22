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الأحد 22/أبريل/2018 - 11:23 ص

الأمن يعيد طفلًا مختطفًا لأهله بالشرابية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2138404

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة طفل اختطفه «مكوجى»، وطالب بفدية مالية من والده بمنطقة الشرابية.

كان قسم شرطة الشرابية، قد تلقى بلاغًا من «عثمان.ف»، 53 سنة صاحب محل أسماك، باكتشافه تغيب نجله الطفل «محمد»، 4 سنوات، حال لهوه أمام العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين تعرض نجله لواقعة خطف ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل لمشاهدة للمجني عليه صحبة «أحمد.ج»، 18 سنة، طالب، حال استقلالهما دراجة بخارية أمام منزل المبلغ، وأنه وراء تغيبه.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت أحدها عن ضبطه حال استقلاله الدراجة البخارية، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك وتحريض من «حسن.س»، 31 سنة، «مكوجي» والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 6999 لسنة 2014 الشرابية «تبديد» والمقضي فيها بالحبس سنة بجلسة 2042016.

وأقر بتمكنه من استدراج الطفل المجني عليه مستخدما الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته بدعوى التنزه، وتقابله مع المتهم الثاني بمنطقة القصيرين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وتوجهه لمحل سكن الأخير بمنطقة المرج الجديدة، لاحتجاز المجني عليه.

وعقب علم المتهم الثاني بافتضاح أمرهما قام بالاتصال به هاتفيا وأخبره بإطلاق سراح الطفل فقام بتركه بجوار محطة مترو المرج الجديدة ـ دائرة قسم شرطة المرج.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم الثاني أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات وبأقوال المتهم الأول أيدها وأضاف بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء والد المجني عليه اختمرت في ذهنه خطف الطفل ومساومة أهليته لإعادته لهم نظير مبلغ مالي، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني لتنفيذ مخططه، وسلمه الدراجة المضبوطة «ملك شقيقه» لتسهيل استدراج الطفل وخطفه.

وأمكن التوصل للطفل المجني عليه صحبة كل من «محمد.أ»، 30 سنة، بائع، «سعيد.أ»، 65 سنة، سائق تاكسي، اللذين أقرا بعثورهما عليه أمام محطة مترو المرج الجديدة، واصطحابهما له للاستدلال على مسكنه.

وبعرض المتهمين على والد المجني عليه اتهمهما باختطاف نجله، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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