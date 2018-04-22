الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة الغربية بينهم طفل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 17 مواطنًا فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية، بينهم طفل.



وأوضح نادي الأسير، في بيان له اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 مواطنًا من محافظتي رام الله والبيرة.



فيما اعتقلت تلك القوات من بلدة جيوس شمال قلقيلية مواطنا ونجله البالغ من العمر 14 عامًا، إضافة إلى شاب من قرية ظهر العبد في جنين، وشابا من مخيم العروب شمال مدينة الخليل.



من ناحية أخرى، هدمت جرافات تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، مقهى قرب الحاجز العسكري، القريب من مدخل مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة.



ويأتي ذلك بعد سلسلة عمليات هدم نفذها الاحتلال في هذه المنطقة؛ بهدف توسعة الحاجز العسكري الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتدفق سكان ضواحي القدس الشمالية على مركز المدينة، ويفصل بين مدينتي القدس، ورام الله.

