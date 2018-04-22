القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 10:11 ص

ارتفاع ضحايا تفجير كابول إلى 12 قتيلًا و57 مصابًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2138308

ارتفع عدد ضحايا انفجار وقع- صباح اليوم- في العاصمة الأفغانية كابول، إلى 12 قتيلًا و57 مصابًا.

ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، عن شهود عيان، قولهم: "إن الانفجار وقع بالقرب من مدرسة في منطقة الشرطة الـ13 غرب العاصمة، حيث تم فتح مركز لتسجيل الناخبين في الانتخابات القادمة".

وأشارت إلى أنه لم تعلن أي جهة أو جماعة- حتى الآن- مسؤوليتها عن الحادث.

وكثيرًا ما تزرع الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، موادًّا متفجرة على جوانب الطرق، والسيارات المفخخة؛ لاستهداف موظفي الحكومة وأفراد الأمن.

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