ارتفاع ضحايا تفجير كابول إلى 12 قتيلًا و57 مصابًا

ارتفع عدد ضحايا انفجار وقع- صباح اليوم- في العاصمة الأفغانية كابول، إلى 12 قتيلًا و57 مصابًا.



ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، عن شهود عيان، قولهم: "إن الانفجار وقع بالقرب من مدرسة في منطقة الشرطة الـ13 غرب العاصمة، حيث تم فتح مركز لتسجيل الناخبين في الانتخابات القادمة".



وأشارت إلى أنه لم تعلن أي جهة أو جماعة- حتى الآن- مسؤوليتها عن الحادث.



وكثيرًا ما تزرع الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، موادًّا متفجرة على جوانب الطرق، والسيارات المفخخة؛ لاستهداف موظفي الحكومة وأفراد الأمن.