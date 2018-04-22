«قضية دهب الحمار» على مسرح القصر بدمياط

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الليلة السادسة من العرض المسرحي «قضية دهب الحمار»، لفرقة دمياط القومية المسرحية على مسرح القصر، والعرض تأليف سعيد حجاج، أشعار سعيد شحاته، موسيقى وألحان توفيق فودة، استعراضات أحمد الغزلاني، ديكور عبد الحميد الكوفي، إخراج سمير زاهر.



وعقدت ثقافة دمياط يوم 17 أبريل الماضي، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتراث كرم خلاله الشعراء محمد الزكي، وأحمد راضي اللاوندي، بجانب تكريم الشاعر الشعبي سعد الصياد، وأدار الحفل الناقد ناصر العزبي، مدير عام فرع ثقافة دمياط، وتحدث فيها من الكاتبين سمير الفيل وحلمي ياسين، وشارك الشاعرين بإلقاء بعض إبداعهما الشعري.

