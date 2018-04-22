القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
الثقافة
الأحد 22/أبريل/2018 - 10:09 ص

«قضية دهب الحمار» على مسرح القصر بدمياط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور
dostor.org/2138306

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الليلة السادسة من العرض المسرحي «قضية دهب الحمار»، لفرقة دمياط القومية المسرحية على مسرح القصر، والعرض تأليف سعيد حجاج، أشعار سعيد شحاته، موسيقى وألحان توفيق فودة، استعراضات أحمد الغزلاني، ديكور عبد الحميد الكوفي، إخراج سمير زاهر.

وعقدت ثقافة دمياط يوم 17 أبريل الماضي، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتراث كرم خلاله الشعراء محمد الزكي، وأحمد راضي اللاوندي، بجانب تكريم الشاعر الشعبي سعد الصياد، وأدار الحفل الناقد ناصر العزبي، مدير عام فرع ثقافة دمياط، وتحدث فيها من الكاتبين سمير الفيل وحلمي ياسين، وشارك الشاعرين بإلقاء بعض إبداعهما الشعري.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)

منذ اسبوع

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

منذ أقل من شهر

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ أقل من شهر

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ شهر

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ أقل من شهرين

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

الآن

الإمارات تتصدر قائمة أفضل الجنسيات فى الشرق الأوسط

الأوبرا المصرية.. لأول مرة فى السعودية

اليوم.. إعادة محاكمة 10 متهمين بقضية «أحداث الدستورية»

إيران تُهدد الولايات المتحدة بـ«النووى»

الأكثر قراءة

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

معلومات جديدة عن إسقاط «طائرة الخزامى» في السعودية

ألبومات الصور

جيجى حديد.. الوجه الدعائى لمجلة «فوج» اليابانية

فى ذكراه.. كيف عاش «جاهين» طفولته فى شوارع شبرا؟

محافظ الوادي الجديد يحذر من تخزين القمامة بمصنع تدوير المخلفات

صورة اليوم.. رزقى ورزقك على الله

نجم الساعة

كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

الأكثر قراءة

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

معلومات جديدة عن إسقاط «طائرة الخزامى» في السعودية

كشكول

وزير التعليم العالى : ربط أعداد الطلاب المقبولين بالمعاهد بتقييم مستوى الكفاءة

محمد بدر وأشرف منصور يكرمان أولى دفعات الدورات التدريبية لنظم الادارة الحديثة للقيادات والشباب

طلاب الأزهر يحصدون المركز الأول في ٣ مجالات مختلفة بمسابقة "إبداع"

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات النقل بكل بإدارات القاهرة التعليمية

قافلة تعليمية لخدمة طلاب الثانوية بقنا الشهر المقبل

الأمصار

وزير خارجية البحرين يطالب قطر بمحاكمة قناة «الجزيرة»

مصرع 9 في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول

روسيا: مصرع 2 وإصابة 20 في عاصفة قوية بموسكو

بدء التدريبات السنوية للقوات الكورية والأمريكية.. غدا

دبلوماسية أمريكية تزور سيئول قبل قمة الكوريتين

منوعات

«جوجل» يحتفل بيوم الأرض

وفاة أكبر معمرة فى العالم باليابان عن 117 عامًا

بعد 20 عامًا من الغياب.. عودة «المرأة القطة»

ولاد الكار

اليوم.. معرض للمنتجات الزراعية بنقابة الصحفيين

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك