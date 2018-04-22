اليوم.. «drn» تبدأ الخماسيات الإذاعية بـ«صندوق عم عطية»

تبدأ "الخماسيات" أو المسلسلات الإذاعية القصيرة على إذاعة "DRN"، اليوم، حيث تذاع من يوم الأحد إلى الخميس، وتعاد كاملة يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.



وتحمل خماسية اليوم، اسم"صندوق عم عطية"، من تأليف إسلام شلبي، وبطولة ياسمين سمير ومصطفى ونعمان، وإخراج هشام بلال.



وقال خالد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة "راديو وان" أن "الخماسيات" تأتى ضمن بروتوكول تم توقيعه مع الدكتور أشرف زكى عميد معهد الفنون المسرحية، سيتم من خلاله توفير فرص عمل وتدريب لطلبة المعهد.