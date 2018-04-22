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الأحد 22/أبريل/2018 - 10:04 ص

القبض على المتهم بذبح طفلة في مسجد بأوسيم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندي حمدي
dostor.org/2138299

ألقى رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بذبح طفلة داخل حمام مسجد في أوسيم، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على اكتشاف الجريمة، وتبين أنه عاطل.

وكان اللواء عصام سعد مدير الأمن، تلقى إخطارا من مركز شرطة أوسيم، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لطفلة مذبوحة داخل دورة المياه الخاصة بأحد المساجد.

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وتم العثور على الطفلة، وبفحص بلاغات التغيب؛ تبين أنها مبلغ باختفائها، وتم كشف هويتها وتدعى "ميادة. ر" 4 سنوات، وأمر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث، لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم.

وتوصلت التحريات التى أجريت بإشراف العميد إيهاب شلبى رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى هوية المتهم، من خلال فحص كاميرات المراقبة المتواجدة بالقرب من مسرح الحادث، وتبين أنه شاب من المنطقة التى تقطن بها المجنى عليها.

وبتكثيف جهود البحث، تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، والرائد مصطفى مخلوف رئيس مباحث أوسيم، من إلقاء القبض على المتهم.

ويُجري رجال المباحث، بمناقشة المتهم؛ لمعرفة الدافع وراء ارتكابه للجريمة.

وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة؛ لمباشرة التحقيق.

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