القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 10:02 ص

الحالة المرورية اليوم الأحد في محاور وميادين القاهرة والجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2138295

شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة- اليوم- ظهور كثافات مرورية مرتفعة؛ بسبب زيادة الأحمال، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم، والطلاب لدخول الجامعات والمدارس، واستقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية.

وظهرت كثافات متحركة بالأماكن التالية..

- أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى.
- أمام المتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع، وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة.
- فى مناطق التجمع الخامس للمتجه إلى البساتين وزهراء المعادى.
- أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة.
- بطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.
- أعلى محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان.
- بكل من كوبرى "عباس والجامعة والجيزة المعدنى".
- بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى؛ بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة.
- بمحور عرابى للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين.
- بمنطقة الأزهر والجمالية.
- أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم.
- للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو؛ بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل.
- أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزارعى ومنه إلى الأقاليم.
- بشارع صلاح سالم والطيران، بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.
- أعلى كوبرى أكتوبر أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد، وفى الاتجاه العكسى؛ بسبب أعطال متكررة للسيارات.
- أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر.
- للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة.
- بشارعي عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائرى.
- بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية.
- بمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.
- على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبى حتى قصر العينى.
- أمام وزارة الخارجية وماسبيرو؛ أثناء دخول الموظفين.
- بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية.
- بأماكن غلق الإشارات بالميادين منها "التحرير، وروكسى، والشهيد هشام بركات".
- بشارع الهرم عند منطقة مشعل، وكذلك من شارع العشرين حتى الطالبية.
- بشارع فيصل من منطقة الطوابق حتى العشرين.
- بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة، وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.
- بشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة؛ تزامنا مع دخول الموظفين والطلاب للجامعة، وذلك بدءًا من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير.
- أعلى كوبرى الجامعة.
- بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
- أعلى محور 26 يوليو للمتجه من ميدان لبنان وصولا إلى أكتوبر، ومن الشيخ زايد وصولا إلى ميدان لبنان.

فيما تباطأت حركة السيارات بكل من الأماكن التالية:

- على الطريق الدائرى بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى وحتى ميدان الجلاء.
- بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة.
- أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر.
- أعلى كوبرى 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد للمهندسين.
- نفق الأزهر للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس.
- أعلى طريق الإسكندرية الزراعي من قرية سنديون حتى قلما؛ بسبب المطبات المتواجدة بالمكان.
- من أعلى كوبرى قليوب حتى طلعة الطريق الدائرى، وللمتجه إلى الأقاليم.

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