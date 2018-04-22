الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

فى ذكراه.. كيف عاش «جاهين» طفولته فى شوارع شبرا؟

منزل مهجور، تتوسطه شقة في الطابق الثاني، نقشت على جدرانها بعض الكلمات التى جسدت إبداع أحد سكانها، وشرفة صغيرة كانت المكان المفضل لكاتب الأغانى وأصدقائه من الفنانين، وشباك كبير يتوسط غرفة صنعت من بعض ...