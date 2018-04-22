الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد محمد شاهين؛ للتعزية في وفاة الأستاذ الدكتور علي علي المرسي، الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة ووكيلها الأسبق والرئيس الأسبق لقسم الحشرات ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلم الحشرات وأمين صندوق للمجمع العلمى المصرى سابقا ورئيس شعبة العلوك البيولوجية بأكاديمية البحث العلمى والرئيس الأسبق للجمعية المركزية لفتيات الكشافة ونائب رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات ومقرر جماعة الرواد والرئيس الأسبق لجمعية الاعجاز العلمى للقرآن والسنة والملحق الثقافى الأسبق بسفارة مصر بالاتحاد السوفيتي.
كما أوفد الرئيس، العميد ناصر زهدي؛ للتعزية في وفاة المهندس الاستشاري مصطفى حسن متولي.
ووجه السيسي، المندوبين، بإبلاغ أسرتي الفقيدين، خالص العزاء والمواساة.