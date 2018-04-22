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الأحد 22/أبريل/2018 - 10:00 ص

الصين ترحب بزيارة وزير الخزانة الأميركي لمناقشة التوتر التجاري

وزير الخزانة الأميركي
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين
dostor.org/2138292

أعلنت الصين اليوم الأحد، أنها "ترحب" بفكرة زيارة لوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين من أجل مناقشة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وهذه الدولة الآسيوية العملاقة.

وكان منوتشين تحدث أمس السبت، عن زيارة قد يقوم بها الى العاصمة الصينية.

وقال لوسائل الإعلام على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن "أفكر في ذلك، لن أضيف اي تفاصيل أخرى على موعدها".

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان مقتضب ان "الصين تلقت نبأ رغبة الجانب الأميركي في التوجه إلى بكين لإجراء مشاورات حول القضايا الاقتصادية والتجارية، الصين ترحب بذلك".

ويتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين بـ"ممارسات تجارية" تضر بمصالح الشركات والعمال الأميركيين. ويأسف خصوصا لـ"الانتقال القسري للتكنولوجيات الأميركية" و"سرقة الملكية الفكرية".

وتحت شعار الدفاع عن الأمن القومي، فرض ترامب في الثامن من مارس وفي قرار أحادي رسوما جمركية على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والألمنيوم، لكنه استثنى مؤقتا كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي من هذا الإجراء.

وعمدت إدارته إلى استهداف بكين عبر نشر قائمة مؤقتة بسلع صينية ستفرض عليها رسوم جديدة.

وردت بكين بإجراءات مماثلة أثارت مخاوف من اندلاع حرب تجارية.

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