بدء تسليم 192 وحدة بالمرحلة الثانية في «دار مصر» بالشيخ زايد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة الشيخ زايد، بدأ اليوم تسليم 192 وحدة سكنية (8 عمارات) بالحي 12، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالمدينة للفائزين بها.



وقال المهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد: يتم البدء اليوم بتسليم وحدات العمارة (B 12)، بينما يتم غدا الأحد تسليم وحدات العمارة (B 11)، وبعد غد الثلاثاء تسليم وحدات العمارة (B 16)، ووحدات العمارة (B 17)، يوم الخميس 2642018، وسيتم يوم الأحد 2942018، تسليم المتأخرين عن استلام وحداتهم بالعمارات (B 17 – B 16 – B 11 – B 12).



وأضاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد: سيتم تسليم وحدات العمارة (B 9)، يوم الإثنين 3042018، ووحدات العمارة (B 13)، يوم الأربعاء 252018، ووحدات العمارة (B 15)، يوم الخميس 352018، ووحدات العمارة (B 6)، يوم الأحد 652018، وسيتم يوم الإثنين 752018، تسليم المتأخرين عن استلام وحداتهم بالعمارات (B 6 – B 15 – B 13 – B 9).



وأوضح المهندس أحمد إبراهيم محمد، أنه على المواطن الفائز بالوحدة أن يتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الشيخ زايد، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم يتوجه لمقر جهاز المدينة لتسلم محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة وصورة إيصال سداد آخر قسط.