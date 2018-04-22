«القباج»: رفض 55% من المتقدمين لـ «تكافل وكرامة»

قالت نيفين القباج مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي – مدير برنامج تكافل وكرامة، إن عدد المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" يبلغ 2 مليون و260 ألف أسرة، (ما يوازى 10 مليون مواطن).



وأضافت فى تصريحات لـ "الدستور"، أن عدد من تقدموا للبرنامج حتى الآن يبلغ 5.3 مليون أسرة، ما يوازى 22 مليون مواطن، موضحة أنه تم قبول 45% ورفض 55% لعدم استحقاقهم للدعم، مشيرة إلى أن عدد المستفيدات السيدات من البرنامج يبلغ 89%.



وأشارت إلى أن البرنامج بدأ فى 3 محافظات بصعيد مصر، إلى أن شمل كافة المحافظات والقرى والنجوع الأكثر فقرًا.