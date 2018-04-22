القبض على تاجر سلاح في الفيوم

ألقى المقدم وائل عبد الحي، رئيس مباحث مركز شرطة إطسا بالفيوم، القبض "أحمد ر" 23 سنة- عامل؛ لاتجاره في الأسلحة والذخائر بدائرة المركز، عقب استهدافه بمنزله، حيث عثر داخله على "بندقية خرطوش عيار 12 ملي، و10 طلقات لها، و170 طلقة آلي، و3 خِزَن سلاح آلي".



جاء ذلكن بناء على إخطار تلقاه اللواء خالد شلبي مدير الأمن، من اللواء هيثم عطا مدير المباحث، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث إطسا عن ما تقدم؛ فأصدر توجيهاته بسرعة تقنين الإجراءات وضبط المذكور.



وتم التحفظ على المضبوطات.



وحرر عن الواقعة المحضر رقم 2641 إداري مركز إطسا لسنة 2018، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.