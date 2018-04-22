توريد 20 ألفا و433 طن قمح إلى صوامع وشون الغربية

قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إن ما تم توريده حتى الآن من محصول القمح بلغ 20 ألفا و433 طنا و809 كيلو، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 134 ألفا و963 فدانا، والمستهدف توريده من محصول القمح نحو 135 ألف طن.



وشكل محافظ الغربية غرفة عمليات برئاسته، لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والشون والهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميّا، وكذلك تذليل أى عقبات تعوق عملية التوريد.



كما أصدر المحافظ أيضا توجيهاته بتشكيل لجنة من الأجهزة المعنية للمرور والمتابعة على الصوامع والشون والهناجر للتأكد من طريقه تخزين محصول القمح وعمل الاحتياطات اللازمة لعدم إتلاف المحصول أو الضرر به وكذلك التزام الجهات الموردة بتعليمات وضوابط توريد القمح الصادرة من وزارة التموين وقيام لجان الفرز والاستلام بأداء واجبها المنوط على الوجه الأكمل.



وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لجميع الصوامع والشون والهناجر بضرورة تسهيل التوريد على المزارعين وتوريد القمح لأقرب شون لتخفيف العبء على المزارعين، وكذلك أعضاء اللجنة المشكلة بالقيام بكامل أعمالها بالمتابعة والمرور اليومي لحين الانتهاء من مدة التوريد.