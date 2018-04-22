القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
محافظات
الأحد 22/أبريل/2018 - 09:52 ص

توريد 20 ألفا و433 طن قمح إلى صوامع وشون الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2138286

قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إن ما تم توريده حتى الآن من محصول القمح بلغ 20 ألفا و433 طنا و809 كيلو، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 134 ألفا و963 فدانا، والمستهدف توريده من محصول القمح نحو 135 ألف طن.

وشكل محافظ الغربية غرفة عمليات برئاسته، لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والشون والهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميّا، وكذلك تذليل أى عقبات تعوق عملية التوريد.

كما أصدر المحافظ أيضا توجيهاته بتشكيل لجنة من الأجهزة المعنية للمرور والمتابعة على الصوامع والشون والهناجر للتأكد من طريقه تخزين محصول القمح وعمل الاحتياطات اللازمة لعدم إتلاف المحصول أو الضرر به وكذلك التزام الجهات الموردة بتعليمات وضوابط توريد القمح الصادرة من وزارة التموين وقيام لجان الفرز والاستلام بأداء واجبها المنوط على الوجه الأكمل.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لجميع الصوامع والشون والهناجر بضرورة تسهيل التوريد على المزارعين وتوريد القمح لأقرب شون لتخفيف العبء على المزارعين، وكذلك أعضاء اللجنة المشكلة بالقيام بكامل أعمالها بالمتابعة والمرور اليومي لحين الانتهاء من مدة التوريد.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«مصر للتنمية» تدعو السيسي لحضور احتفالية عيد العمال

منذ أكثر من شهرين

محافظ الغربية: مصر تُقَدِّم تضحيات دفاعًا عن الأمة العربية

منذ أكثر من شهرين

حبس عاطل اعتدى جنسيًا على فتاة مريضة نفسيًا بطنطا

منذ 3 شهر

بالصور.. أمطار غزيرة وطقس سيئ يضرب شوارع الغربية

الآن

الإمارات تتصدر قائمة أفضل الجنسيات فى الشرق الأوسط

الأوبرا المصرية.. لأول مرة فى السعودية

اليوم.. إعادة محاكمة 10 متهمين بقضية «أحداث الدستورية»

إيران تُهدد الولايات المتحدة بـ«النووى»

الأكثر قراءة

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

معلومات جديدة عن إسقاط «طائرة الخزامى» في السعودية

ألبومات الصور

جيجى حديد.. الوجه الدعائى لمجلة «فوج» اليابانية

فى ذكراه.. كيف عاش «جاهين» طفولته فى شوارع شبرا؟

محافظ الوادي الجديد يحذر من تخزين القمامة بمصنع تدوير المخلفات

صورة اليوم.. رزقى ورزقك على الله

نجم الساعة

كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

الأكثر قراءة

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

معلومات جديدة عن إسقاط «طائرة الخزامى» في السعودية

كشكول

وزير التعليم العالى : ربط أعداد الطلاب المقبولين بالمعاهد بتقييم مستوى الكفاءة

محمد بدر وأشرف منصور يكرمان أولى دفعات الدورات التدريبية لنظم الادارة الحديثة للقيادات والشباب

طلاب الأزهر يحصدون المركز الأول في ٣ مجالات مختلفة بمسابقة "إبداع"

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات النقل بكل بإدارات القاهرة التعليمية

قافلة تعليمية لخدمة طلاب الثانوية بقنا الشهر المقبل

الأمصار

وزير خارجية البحرين يطالب قطر بمحاكمة قناة «الجزيرة»

مصرع 9 في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول

روسيا: مصرع 2 وإصابة 20 في عاصفة قوية بموسكو

بدء التدريبات السنوية للقوات الكورية والأمريكية.. غدا

دبلوماسية أمريكية تزور سيئول قبل قمة الكوريتين

منوعات

«جوجل» يحتفل بيوم الأرض

وفاة أكبر معمرة فى العالم باليابان عن 117 عامًا

بعد 20 عامًا من الغياب.. عودة «المرأة القطة»

ولاد الكار

اليوم.. معرض للمنتجات الزراعية بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك