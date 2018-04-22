اليوم.. نهاية الحق فى توزيع الكوبون النقدى لـ«عبر المحيطات»

ينتهي اليوم، الحق في توزيع الكوبون النقدى رقم (26) لشركة عبر المحيطات للسياحة بواقع 0.015 جنيه للسهم الواحد، وذلك اعتبارا من 26 أبريل 2018.



وأقرت الجمعية العامة في مارس 2018، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 1.5 قرش لكل سهم.



كانت المؤشرات المالية لشركة عبر المحيطات للسياحة خلال 2017، تحولت للربحية بواقع 1.3 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 444.4 ألف جنيه بالعام السابق.



وزدات إيرادات الشركة خلال 2017 إلى 7.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.7 مليون جنيه في 2016.



وأرجعت الشركة أرباحها إلى إيرادات إيجار عمارات الرحاب، بالإضافة إلى الفوائد البنكية والأرباح الرأسمالية لتفرة المقارنة، إذ كانت مسجلة ضمن إجمالي إيرادات 2016 بنحو 3.7 مليون جنيه.