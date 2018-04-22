القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 09:49 ص

«غرفة الطباعة»: بعثة لأوغندا لفتح أسواق جديدة مايو المقبل

أحمد جابر، رئيس
أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة
هويدا سعيد
dostor.org/2138284

قال أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف والورق باتحاد الصناعات المصرية، إن حجم صناعة التغليف فى مصر يتراوح من 5 إلى 6 مليارات جنيه، لافتا إلى أن الصناعة تشهد فائضا فى الإنتاج يسمح بفتح أسواق تصديرية بالخارج، وبخاصة للسوق الإفريقي.

وأضاف "جابر" أن هناك خطة لفتح أسواق تصديرية بدول شرق أفريقيا خلال 2018، إذ من المقرر التوجه لزيارة دولة أوغندا، ضمن وفد لجنة التعاون الإفريقى التابعة لاتحاد الصناعات، مطلع مايو المقبل، ومن المقرر لقاء عدد من ممثلى قطاعات الصناعات المختلفة بدولة أوغندا، مؤكدا أن سوق شرق أفريقيا يعد سوقا واعدا ويسمح بتسويق أفضل للمنتجات المصرية.

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