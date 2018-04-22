ننشر مواعيد تسليم قطع أراضى القرعة بالفيوم الجديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تسليم قطع أراضى القرعة "الإسكان الاجتماعي" بامتداد الحى الثالث، بمدينة الفيوم الجديدة، والتى تم التقدم لها خلال الفترة من 682017: 2982017، وتم إجراء القرعة العلنية اليدوية لها بتاريخ 25112017، ابتداءً من بعد غد الثلاثاء، 2442018 وحتى يوم الثلاثاء 2252018.



وقال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضي من 1: 13، يوم الثلاثاء 2442018، والقطع من 14: 27، يوم الخميس 2642018.



القطع من 28: 31، يوم الأحد 2942018، والقطع من 32: 45، يوم الاثنين 3042018، والقطع من 46: 59، يوم الأربعاء 252018، والقطع من 60: 73، يوم الخميس 352018.



القطع من 74: 87، يوم الأحد 652018، والقطع من 88: 101، يوم الاثنين 752018، والقطع من 102: 115، يوم الثلاثاء 852018، والقطع من 116: 129، يوم الأربعاء 952018، والقطع من 130: 143، يوم الخميس 1052018.



القطع من 144: 157، يوم الأحد 1352018، والقطع من 158: 171، يوم الاثنين 1452018، والقطع من 172: 185، يوم الثلاثاء 1552018، والقطع من 186: 199، يوم الأربعاء 1652018، والقطع من 200: 213، يوم الخميس 1752018.



القطع من 214: 227، يوم الأحد 2052018.



وتم تخصيص يومي الاثنين 2152018، والثلاثاء 2252018، لمن تخلف عن الاستلام.