القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 09:48 ص

بالصور.. أقوى لقطات لأولى لحظات الولادة

لحظات الولادة
لحظات الولادة
مارسيل نظمي
dostor.org/2138282

لحظات الولادة.. لحظة خروج حياة جديدة للأرض.. لحظة يختلط فييها الألم بالفرح... هذا التناقض التقطته عدسات المصورين الفائزين بمسابقة 2018، الذين أعلنت عنهم الرابطة الدولية لمصوري الولادة المحترفين (IAPBP).

وجاءت الصور لتظهر تلك المشاعر المتضاربة، لتحكي كل صورة قصة المشاعر التي تمر بها كل أم أثناء وضع مولودها..

قالت تامي كارين، إحدى المتسابقات الفائزات: إن «هذه المسابقة السنوية تمثل قفزة في التصوير الفوتوغرافي، وتلعب دورًا رئيسًا لتمكين النساء وتحسين خيارات الولادة، فضلًا عن إلهام المصورين للتعمق أكثر والقتال من أجل التقاط الصورة المناسبة في الوقت المناسب».

وتعرض لكم «الدستور» الصور الفائزة بهذه المسابقة:

بالصور.. أقوى لقطات لأولى لحظات الولادة
بالصور.. أقوى لقطات لأولى لحظات الولادة
بالصور.. أقوى لقطات لأولى لحظات الولادة
بالصور.. أقوى لقطات لأولى لحظات الولادة
بالصور.. أقوى لقطات لأولى لحظات الولادة
بالصور.. أقوى لقطات لأولى لحظات الولادة
بالصور.. أقوى لقطات لأولى لحظات الولادة
بالصور.. أقوى لقطات لأولى لحظات الولادة
بالصور.. أقوى لقطات لأولى لحظات الولادة
بالصور.. أقوى لقطات لأولى لحظات الولادة
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