القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 09:44 ص

مخرج كندي يشبه «أفاتار» بـ «العراب»

أفاتار
أفاتار
dostor.org/2138279

شبه المخرج الكندي جيمس كاميرون فيلمه "أفاتار" بعمل فني آخر هو فيلم "العراب" الأمريكي الشهير الذي يتكون من ثلاثة أجزاء، وأكد أن الفيلم يمثل ملحمة عائلية فقصته مختلفة، مشيرا إلى أنه أصبح مفتونا بفكرة هذا العمل الفني.

جاء ذلك خلال لقاء كاميرون بالصحفيين أثناء الترويج لحلقات عن تاريخ الخيال العلمي في الأفلام حسبما ذكر موقع "تليجراف".

وقال المخرج الكندي إنه يأمل أن يصنع أربعة أجزاء من فيلم الخيال العلمي"أفاتار" الذي صدر عام 2009 وحقق نجاحا كبيرا وإيرادات ضخمة، مضيفا أنه أمضي حوالي مائة يوما حتى الآن في تصوير الجزأين الثاني والثالث من العمل الفني.

ولفت مخرج فيلم "تيتانيك" إلي أنه إذا حصد نجاحا فإنه سيصور الجزأين الرابع والخامس من الفيلم اللذين بدأ كتابتهما بالفعل.

وسيتم طرح الجزء الثاني من فيلم "أفاتار" بدور السينما في ديسمبر 2020.

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