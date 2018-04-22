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الأحد 22/أبريل/2018 - 09:43 ص

إحالة 3 مسئولين بالتأمين الصحى فى سوهاج للمحاكمة العاجلة

المستشارة فريال
المستشارة فريال قطب
محمد عيسي
dostor.org/2138277

أمرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، رئيس الهيئة، بإحالة ثلاثة متهمين من العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي في سوهاج للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اختلاس المتهم الأول لقيمة طوابع اللجنة الطبية العامة بسوهاج بما يقدر بمبلغ قدره 344.659 جنيها (ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف وستمائة وتسعة وخمسون جنيها).

شمل قرار الإحالة كل من فني تسجيل طبي ومسؤول بيع طوابع اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بسوهاج سابقا، ومراجعة حسابات والمسؤول المالي والإداري بالجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بسوهاج، ومدير التفتيش المالي والإداري بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج.

كانت النيابة الإدارية بسوهاج، القسم الثالث، تلقت بلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي بشأن ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة بقرار الدكتور مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج بشأن وجود عجز بعهدة مسؤول بيع طوابع اللجنة الطبية العامة بسوهاج بمبلغ (ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف وستمائة وتسعة وخمسون جنيها).

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة في القضية رقم 99 لسنة 2017 بمعرفة أسماء عبدالراضي، رئيس النيابة تحت إشراف المستشار فرج صدقي فرج، نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة عن إنه تم تشكيل لجنة لفحص عهدة الطوابع الخاصة باللجنة الطبية العامة عهدة المتهم الأول واستمعت النيابة لأعضاء اللجنة والذين شهدوا بأنه تم جرد الطوابع عهدة المتهم المذكور في الفترة من 172008 حتى 3062016 وتبين وجود عجز في العهدة بمبلغ (ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف وستمائة وتسعة وخمسون جنيها) قيمة طوابع اللجنة الطبية العامة وأن هذا العجز هو قيمة الفرق بين إجمالي قيمة الطوابع التي استلمها المتهم من المخازن وما تم توريده فعليا للخزينة من قيمة تلك الطوابع إذ إن المتهم كان يستلم الطوابع من المخازن عن طريق الاستعاضة أي إنه يسلم المخازن قسائم توريد ما تم بيعه فقط ويستلم طوابع أخرى من المخازن بنفس قيمة ما تم توريده.

كما كشفت التحقيقات عن إهمال المتهمة الثانية في الإشراف على أعمال المتهم الأول ما ترتب عليه العجز المشار إليه وعدم قيام المتهم الثالث بالتفتيش الدوري على أعمال المتهم الأول طوال فترة عمله كمسؤول بيع الطوابع من 2008 حتى 2016 ما ترتب عليه وجود العجز المشار إليه بشكل تراكمي.

وفي أعقاب اكتشاف الواقعة، تم توريد مبلغ (مئتان وأثنان ألف ومئتان وستة جنيهات) ليصبح إجمالي مبلغ العجز المتبقي هو (مائة واثنان وأربعون ألف وأربعمائة وثلاث وخمسون جنيها).

وبناءً على ذلك واجهت النيابة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

كما أمرت النيابة بالآتي، "إبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية وهي جريمة الاختلاس، وإعمال أوجه التعليمات المالية نحو تحصيل باقي المبلغ محل العجز من المتهم الأول".

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